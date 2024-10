FN bekymret for ny poliovaksinering i Gaza

Hundrevis av mannskaper er satt i arbeid for å få ferdigvaksinert de rundt 590.000 barna under 10 år som tidligere i høst fikk første dose. I likhet med den første runden, er vaksineringen ventet å skje i tre ulike faser: først i Sentral-Gaza, så i sør og så til slutt i nord.

Rik Peeperkorn, representant for de palestinske områdene i Verdens helseorganisasjon (WHO), er trygge på at de kommer i mål, men er bekymret for den anspente situasjonen i Gaza, spesielt i nord, der Israel har trappet opp angrepene de siste ukene.

– Forholdene på bakken er mye mer komplisert denne gangen, sier Jean Gough i Unicef i enighet med Peeperkorn.

Det ble torsdag kjent at FN er enige med Israel om midlertidige og områdespesifikke humanitære pauser i krigføringen i Gaza for å få gjennomført vaksineringen. Gough understreker at hun har tillit til at israelske myndigheter holder det løftet.

– Det fungerte sist gang, og vi er sikre på at det kommer til å fungere igjen, sier hun.

I august ble det første poliotilfellet i Gaza på 25 år bekreftet. Et spedbarn på ti måneder var smittet. For å forhindre en epidemi begynte WHO massevaksinering 1. september.

To vaksinedoser må gis med fire ukers mellomrom for å hindre spredning.

Les også: Gaza har vært poliofritt i 25 år – nå er det påvist smittetilfelle