Kamala Harris' helse er utmerket, ifølge legen hennes

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Brevet er signert Harris’ lege, Joshua Simmons, og det oppsummerer den medisinske historien og helsestatusen til Demokratenes presidentkandidat.

I brevet, som er to sider langt og ble offentliggjort lørdag, skriver Simmons blant annet at hun har en «sunn og aktiv livsstil» og at hennes seneste legesjekk, som ble gjort i april, var uten merknader.

– Hun innehar den fysiske og mentale utholdenhet som kreves for å kunne utøve presidentembetets plikter, skriver legen.

Målet med helserapporten er å sette et søkelys på at Trump ikke ønsker å publisere opplysninger om sin egen helse. Harris' valgkampapparat håper dessuten at den store aldersforskjellen mellom kandidatene skal være med på å overtale ubestemte velgere.

Harris fyller 60 år 20. oktober og er 18 år yngre enn motstanderen Trump, som fylte 78 år i juni. Valgkampapparatet hennes har siden hun tok over for 81 år gamle Joe Biden, gjentatte ganger trukket fram Trumps relativt høye alder.

Det amerikanske presidentvalget går av stabelen 5. november.

Les også: – Vanskelig å forstå hvordan Israel skal leve videre i Midtøsten (+)

Les også: – Dette ville endt krigen, men også fått gislene tilbake

Les også: Gåsehuden kommer i «Jewels». Men det er noe som mangler (+)