Propalestinske hackere blokkerer populært nettsted

Internet Archive er også kjent som The Wayback Machine. Som navnet tilsier, er det et «arkiv» over internett, der brukerne kan se tidligere versjoner av et enormt antall nettsider.

På X skriver nettstedet at de er utsatt for flere typer cyberangrep, blant annet et såkalt DDoS-angrep eller tjenestenektangrep. Det går ut på at angriperne sender så mange henvendelser til en nettserver at den overbelastes, og dermed kommer ingen inn på siden.

Internet Archive nevner ikke noe som hvem som står bak angrepet, men en hackergrupper har allerede påtatt seg ansvaret.

Sn_Blackmeta skriver på X at de har utført angrepet i solidaritet med palestinerne på Gazastripen.

– Internet Archive blir angrepoet fordi det tilhører USA, og som vi alle vet, er støtter denne forferdelige og hyklerske regjeringen folkemordet som utføres av terrorstaten Israel, skriver hackergruppen.