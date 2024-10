Kim hyller «verdens lengst regjerende parti»

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Partiet ble feiret med konsert og bankett med Russlands ambassadør som gjest, men det var likevel en mer avdempet affære enn tidligere markeringer. Årsdagen har blant annet blitt feiret med besøk fra høytstående kinesiske tjenestemenn og store militærparader der Nord-Korea har vist fram sitt våpenarsenal.

I tillegg til å hylle sitt eget, statsbærende parti som det partiet som har styrt lengst i verden, tok Kim til orde for fornyet opplæring av alle arbeidere for å gjøre dem til revolusjonære forvarere av kommunismen.

– Arbeiderne må drive ideologisk egentrening og dyrke partidisiplin midt i et inferno av kritikk og kamp, sier Kim i et innlegg i den offisielle partiavisen Rodong Sinmun.

Han sier Nord-Korea står overfor både ytre og indre utfordringer og at partiet må ta ledelsen for å oppnå seier for den revolusjonære kommunismen.