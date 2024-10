Erdogan kaller Gaza en skam for menneskeheten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Da han ankom Albanias hovedstad Tirana torsdag, gjentok Recep Tayyip Erdogan påstanden sin om at Israels handlinger på Gazastripen utgjør et folkemord. På en felles pressekonferanse med Albanias statsminister Edi Rama kom uttalelsen om at krigen i Gaza er en skamplett på menneskeheten.

– Vi som verdenssamfunn må gjøre vårt beste for raskt å garantere en permanent våpenhvile og legge nødvendig press på Israel, sa Erdogan på starten av et Balkan-reise som også inkluderer et besøk i Serbia.

Erdogan har omtalt Israels statsminister Benjamin Netanyahu som «Gazas slakter» og sammenlignet ham med Nazi-Tysklands leder Adolf Hitler.

– Aggresjonen ledes an av Netanyahus regjering truer nå verdensordenen også utenfor regionen, sa Erdogan i Tirana.