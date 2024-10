Orkanen Milton har nådd land i Florida

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Orkanen var nedjustert til kategori 3 før den nådde land ved Siesta Key, rundt 75 kilometer sør for Tampa. Milton har for tiden vedvarende vindhastigheter på 33 meter per sekund.

I en oppdatering sendt ut da orkanen nådde land klokken 2.30 norsk tid natt til torsdag beskriver orkansenteret NHC Milton som «ekstremt farlig». De advarer mot livstruende stormflo, ekstreme vinder og styrtflom over hele det sentrale Florida.

Det er ventet at orkanen, som i en periode var i kategori 5, før den ble nedjustert, vil føre til store ødeleggelser. Flere millioner mennesker er bedt om å evakuere.

Tidligere på dagen ble Florida rammet av flere tornadoer. For snaut to uker siden feide orkanen Helene inn over delstaten. Den førte til store ødeleggelser og oversvømmelser i flere delstater på sin vei nordover.

Milton er ventet å krysse Florida og fortsette ut over Atlanteren torsdag mens den svekkes ytterligere.

Tampa Bay-området, der det bor mer enn 3,3 millioner mennesker, kan bli truffet direkte av en stor orkan for første gang på mer enn 100 år.