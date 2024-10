IDF: Ba Unifil-styrker om å bli i beskyttede områder

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det israelske militæret (IDF) kommenterer torsdagens angrep på Unifil-styrker for første gang.

Israelske styrker skal ha instruert FN-styrkene til å forbli i beskyttede områder. Deretter skal israelerne ha åpnet ild.

Videre opplyser IDF at israelske styrker fortsetter sin tilstedeværelse i Sør-Libanon. De kommer til å fortsette rutinemessig sin kommunikasjon med Unifil-styrkene, heter det i meldingen.

NRK har også omtalt meldingen.

Angrepet har blitt fordømt av en rekke europeiske land torsdag.

Hovedkvarteret til FNs fredsbevarende styrke Unifil ble truffet flere ganger under skuddvekslinger mellom israelske stridsvogner og Hizbollah-krigere sør i Libanon. To personer skal ha blitt skadet under skytingen.

Les også: Eide: Svært kritikkverdig at Israel har skutt mot FN-styrker i Libanon

Les også: Meldinger om israelsk angrep mot Beirut – flere skal være drept

Les også: – Helt ærlig, hold opp med å bekymre dere for Trump