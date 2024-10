Floridas guvernør: Orkanen Milton ble ikke så ille som den kunne blitt

– Milton var betydelig i styrke, men heldigvis var det ikke det verst tenkelige scenarioet, sa DeSantis på en pressekonferanse i morgentimene.

Hittil er fire personer bekreftet omkommet på Floridas østkyst.

DeSantis forteller at stormen ble svekket før den traff land, og at det per nå ser ut til at skadene ikke er like store som etter Helene, stormen som herjet med flere delstater i USA for bare to uker siden.

48 personer ble reddet i løpet av natten. Florida-guvernøren forteller også at over 80.000 mennesker oppholdt seg i tilfluktsrom da stormen traff.

DeSantis understreket at de ikke har fullstendig oversikt over alle skadene etter uværet.

– Vi vil bedre forstå omfanget av skadene etter hvert som dagen skrider fram, sa han.