Hizbollah: Kamper mot israelske soldater langs grensen

Kampene pågår i området ved Mays al-Jabal mens israelske soldater forsøker å rykke framover fra flere retninger, opplyser Hizbollah onsdag.

– Det pågår kamper, lyder meldingen.

Tidligere på dagen meldte gruppen at den har slått tilbake to israelske forsøk på å ta seg inn på libanesisk territorium ved to andre grenselandsbyer.

Hizbollah har flere ganger tidligere sagt at de har greid å hindre israelske soldater i å ta seg inn på libanesisk territorium etter at Israel varslet en bakkeoffensiv i Sør-Libanon 30. september.