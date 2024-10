Fox News foreslår ny debatt mellom Harris og Trump

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kanalen ønsker å holde debatten enten 24. eller 27. oktober.

De to presidentkandidatene møttes til debatt 10. september, men Trump har siden nektet å stille i en ny. Harris’ valgkampapparat sier at hun er klar for en ny debatt.

CNN har tidligere foreslått en debatt mellom de to 23. oktober.

Det amerikanske valget avholdes 5. november.

