Minst sju sivile drept i israelsk angrep mot Damaskus, ifølge syriske myndigheter

Angrepet skal ha rammet både en boligblokk og et forretningsbygg i bydelen Mazzeh, et tett befolket område i Syrias hovedstad. Både kvinner og barn er blant de drepte, ifølge meldingen tirsdag. Departementet oppgir også at dødstallet er foreløpig ettersom det tirsdag kveld fortsatt ble lett etter overlevende i ruinene.

Tidligere meldte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) at angrepet var rettet mot en bygning der viktige medlemmer av libanesiske Hizbollah og den iranske Revolusjonsgarden har pleid å møtes. Også en bil som var parkert foran bygningen, ble rammet, ifølge SOHR.

Bydelen Mazzeh er et område av Damaskus der det i tillegg til boliger ligger flere ambassader og et politihovedkvarter.

