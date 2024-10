Ser på Obama som «hemmelig våpen» mot Trump

Valgkampen trappes opp nå som 5. november nærmer seg, dette blir dagen det amerikanske valget avgjøres på. Derfor henter demokratene inn sitt «hemmelige våpen».

– Du henter inn Obama som avslutter, og i likhet med Rivera, uansett hvor gammel han er, går publikum amok, sier Eddie Vale som er demokratenes rådgiver til The Hill.

Her sammenligner han Barack Obama med Hall of Fame-baseballspilleren Mariano Rivera, som ofte ble hentet inn på slutten av baseball-kamper for å sikre Yankees seire.

Vale mener at Obama fortsatt har slagkraft, og det er grunnen til at de, til tross for at de vrir seg i hendene og klager hver eneste valgkamp, venter til slutten, slik at han ikke blir overutnyttet og får mest mulig gjennomslagskraft.

Hilmar Mjelde, professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, følger amerikansk politikk tett. (Mauricio Ramirez, Høgskulen på Vestlandet)

– Kan tolkes som et rop om hjelp

USA-ekspert Hilmar Mjelde er derimot ikke overbevist om at det bare er støtteerklæringer fra Obama som vil utgjøre forskjellen mellom tap og sier.

– Jeg tror ikke Obama-støtten i seg selv har noen effekt på valgutfallet. Men vi kan kanskje snakke om en liten kumulativ effekt hvis vi legger sammen støtteerklæringene fra Obama, Taylor Swift, Oprah og Cheney-familien, sier han.

Tidligere har artisten Taylor Swift sagt at hun kommer til å støtte Harris fordi hun kjemper for de rettighetene og de sakene Swift tror trenger en kriger til å kjempe for seg. Swift tror også at Harris er en stødig og begavet leder, og at hun kan oppnå så mye mer i landet hvis det ledes på en rolig måte, og ikke med kaos.

Mjelde mener at nå som demokratene må samle støtteerklæringer i stor stil, kan det også tolkes som et nødsignal og som et rop om hjelp.

– Det tyder på at Harris ikke klarer å dra seieren i land på egen hånd. Jeg ville hatt en uggen følelse i magen hvis jeg var Demokratene nå. Det er enkelte tegn som tyder på at dette valget kan bli som i 2016. Jeg tror det er større sjanse for en Trump-seier nå enn det var både i 2016 og 2020, når jeg ser på meningsmålingene, mener han.

I 2016 sto valgkampen mellom Donald Trump og Hillary Clinton. Trump fikk 306 og Hillary Clinton 232 valgmenn som følge av de avgitte stemmene. Dermed vant Trump.

Derfor tror Mjelde at republikanerne ikke kommer til å komme ut med et slags mottrekk mot demokratenes strategi om å sende ut Obama.

– Nei, og det ville vært rart. Trump er enda mer en «geriljakandidat» enn han var i 2016, fordi han nå har et statskuppforsøk, to riksrettssaker og fire tiltaler på sin politiske merittliste. Da ville det skurret om det politiske etablissementet han gjør opprør mot, skulle mobilisere for ham. Dette er imidlertid en sannhet med modifikasjoner. De republikanske partielitene støtter Trump, men det flagges ikke høyt. Og det gamle partietablissementet Trump skjøv ut i kulden, som 2012-presidentkandidat Mitt Romney og tidligere president Bush, støtter ikke Trump, forteller Mjelde.

APTOPIX Election 2024 Trump USA-ekspert sier at etter å ha sett på målinger, så tror han at Trump kommer til å vinne valget i USA i år. (Julia Demaree Nikhinson/AP)

– Målet er å vinne

Obama har allerede begynt å dukke opp i reklamer som støtter Debbie Mucarsel-Powell, som stiller til valg til senatet i Florida. Han har også vist sin støtte til representant Elissa Slotkin, som stiller til valg til senatet i Michigan.

Eric Schultz, som er Obamas seniorrådgiver, forteller at den tidligere presidenten mener at dette valget ikke kunne vært viktigere, og derfor gjør han alt han kan for å hjelpe visepresident Harris og demokrater over hele landet med å bli valgt.

– Hans mål er å vinne Det hvite hus, beholde Senatet og ta tilbake Representantenes hus, sier Schultz og legger til:

– Nå som valgkampen har begynt, fokuserer vi på å overtale og mobilisere velgerne, særlig i delstater med viktige valgkamper. Mange av disse valgene vil sannsynligvis bli avgjørende, og ingenting bør tas for gitt.

Barack Obamas kone, Michelle Obama, har også tidligere hyllet Kamala Harris som den best kvalifiserte presidentkandidaten og beskrev henne som en dame med «en ryggrad av stål».

