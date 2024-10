President Erdogan med bredside mot Israel for å nekte innreise til FN-sjef

I et innlegg under en teknologimesse i den sørlige provinsen Adana fredag sa Erdogan at Israel på en uhørt måte har utfordret Guterres, men at 196 land i verden står skulder ved skulder med generalsekretæren.

Forholdet mellom Israel og FN har vært spent helt siden angrepet 7. oktober i fjor. Det som fikk israelske myndigheter til å nekte FN-sjefen innreise, var at han angivelig ikke raskt nok fordømte det iranske rakettangrepet mot Israel tirsdag kveld.

Den israelske utenriksministeren Israel Katz sa at Guterres er en «antiisraelsk generalsekretær som støtter terrorister, voldtektsforbrytere og drapsmenn».

– Enhver som ikke klokkeklart og betingelsesløst fordømmer det feige iranske angrepet, fortjener ikke å sette fot på israelsk jord, sa Katz i en uttalelse.

I et møte i sikkerhetsrådet onsdag formiddag lokal tid uttrykte Guterres en klar fordømmelse av det iranske angrepet.

