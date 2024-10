Obama skal drive valgkamp for Harris fram til presidentvalget

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Obama skal delta på en rekke valgkamparrangement den neste måneden med håp om å sikre støtte til visepresidenten i innspurten til valget, opplyser en høytstående valgkampmedarbeider til avisen Washington Post.

Den tidligere presidenten begynner valgkampinnsatsen for Harris allerede torsdag med et arrangement i Pittsburgh i vippestaten Pennsylvania, ifølge avisen.

Obamas egen seniorrådgiver Eric Schultz har sagt i en pressemelding at den tidligere presidenten gjør «alt han kan for å hjelpe visepresident Harris i valget» og demokrater over hele USA.

– Nå som folk har begynt å stemme, er vårt fokus å overbevise velgere, spesielt i vippestatene, sa Schultz i uttalelsen.

– Det blir trolig tett løp i flere av disse delstatene, så vi kan ikke ta noe for gitt.

Obama, som var USAs første svarte president, anses som landets mest populære demokrat og har fremdeles stor innflytelse i Det demokratiske partiet.

