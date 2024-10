Nytt juridisk hinder for Bidens plan om ettergivelse av studielån

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Biden-administrasjonen trodde omsider veien var klar for å sette i gang reformen etter at en føderal dommer i Georgia nektet å forlenge et tidligere vedtak som blokkerte prosessen.

Men bare timer etter at dette hinderet øyensynlig var overkommet, krevde seks delstater som er styrt av republikanerne, at den føderale distriktsdommeren Matthew Schelp i Missouri handlet raskt for å blokkere reformen nok en gang.

Disse delstatene framholdt at utdanningsdepartementet i Washington så snart som mandag kunne begynne å ettergi lån for flere hundre milliarder dollar. De seks ba dommeren om å handle raskt, hvilket han gjorde.

Utdanningsdepartementet sier imidlertid at forslaget skal iverksettes, om nødvendig etter behandling i retten.

– Denne rettslige innvendingen kommer fra republikanske tjenestemenn i forvaltningen i de seks delstatene, personer som ikke lar seg stoppe av noe i kampen for å hindre at millioner av deres egne innbyggere får et pusterom fra sine studielånsforpliktelser, heter det i en uttalelse fra utdanningsdepartementet.

Reformen har stått på stedet hvil siden september, da de samme delstatene leverte en rettslig begjæring i Georgia der de hevdet at president Biden hadde gått ut over sine fullmakter.

