Drapet på Tyre Nichols: Juryen vurderer skjebnen til tre eks-politimenn

De tre tidligere politibetjentene står i tillegg tiltalt for brudd på borgerrettigheter, påvirkning av vitner og motarbeidelse av rettsvesenet.

Juryen har i nesten en måned hørt beskrivelser om hva som skjedde da Nichols ble banket opp av fem politimenn 7. januar i fjor, en voldshendelse som førte til at Nichols døde av de påførte skadene tre dager senere.

I tillegg har det i rettssalen blitt vist brutale videoer som viser den grove volden. Videoene viser at politimennene blant annet brukte pepperspray og elektrosjokkvåpen på Nichols før de begynte å slå og sparke ham.

Forsvarere for de tiltalte har argumentert med at voldsbruken ikke var overdreven og har forsøkt å bagatellisere deres klienters rolle i saken. Forsvarerne har blant annet hevdet at Nichols gjentatte ganger ignorerte beskjeder fra politimennene og at de fulgte protokoll.

Samtlige av de fem politimennene involvert i volden var tiltalt i saken, men to av dem har siden erkjent straffskyld.

De fem politibetjentene er i tillegg siktet for drapet på Nichols i en separat sak, men den rettssaken har ennå ikke blitt berammet. Samtlige har nektet straffskyld, men to av betjentene er ventet å erkjenne straffskyld senere.

