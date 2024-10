Havnearbeidere går ut i streik i USA

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kontrakten mellom havnene og rundt 45.000 fagforeningsmedlemmer utløp ved midnatt natt til tirsdag lokal tid.

Det ble riktig nok meldt om fremgang i samtalene mellom partene mandag, men streiken ble likevel et faktum.

Den berører 36 havneanlegg og er den første i regi av fagforeningen International Longshoremen's Association siden 1977.

Fagforeningen ba om en lønnsøkning på 77 prosent fordelt over seks år, for å kunne ta igjen for inflasjon og flere år med små lønnsøkninger, mens de fikk tilbud om 50 prosent. Det er uklart hvor stor avstanden mellom partene var idet fagforeningen tok sine medlemmer ut i streik.

Eksperter på forsyningsledd sier at forbrukere ikke kommer til å merke noen umiddelbare konsekvenser av streiken, ettersom varelagre er fulle de fleste steder. Men hvis streiken varer i mer enn noen få uker, kommer det til å bli betydelige begrensninger i forsyningsleddene i USA, noe som kan føre til høyere priser og forsinkelser i forsendelser til næringsliv og husholdninger.

For transport av noen ferskvarer, som for eksempel bananer, kommer imidlertid konsekvensene til å bli umiddelbare, ifølge American Farm Bureau Federation.

