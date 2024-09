Guvernør la ned veto mot KI-lovverk i California

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Avgjørelsen regnes som et stort nederlag i kampen om å tøyle industrien for kunstig intelligens (KI), som er i rask utvikling med lite tilsyn.

Lovforslaget ville ha etablert noen av de første forskriftene for store KI-modeller i USA og banet vei for regulering av industrien over hele landet, ifølge tilhengere av den.

Tidligere i september sa Newsom at California burde ta grep for å iverksette KI-regulering, men at lovforslaget som lå på bordet kunne få negative konsekvenser.

Forslaget, som møtte hard motstand fra en rekke teknologigiganter, nyetablerte selskaper og demokrater i Kongressen, kunne ha skadet den lokale storindustrien i California, ifølge guvernøren.

Etter å ha avvist lovforslaget søndag sa Newsom at delstaten i stedet skal starte samarbeid med flere industrieksperter for å utvikle retningslinjer for kraftige KI-modeller.