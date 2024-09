Midtøsten-ekspert: Kaos tvinger Hizbollah til å avvente

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det mener Hizbollah-ekspert Magnus Ranstorp ved den svenske Försvarshögskolan.

De israelske angrepene mot Libanon beskrives som det hardeste slaget mot sjiamilitsen hittil.

Hizbollah bekreftet at lederen Hassan Nasrallah ble drept i bombingen av Sør-Beirut natt til lørdag.

De siste dagene har også flere andre av militsens ledere blitt drept, og mye av våpnene skal være ødelagt. Til sammen har over tusen mennesker blitt drept i de israelske angrepene siden 16. september, ifølge helsedepartementet.

– Må få orden internt først

Ranstorp mener Israel har ønsket å vise styrke og at målet med angrepene var å ha en avskrekkende effekt. De ønsket å vise at det er mulig å slå til mot fienden hvor som helst og når som helst, påpeker han. Hvordan Hizbollah vil svare, er ennå usikkert.

– Akkurat nå er kaoset i Hizbollah enormt. Jo lenger tid som går, jo vanskeligere blir det, men Hizbollah må først få orden internt, sier han.

Hizbollah må først få på plass en ny ledelse før de kan bestemme hvordan de vil svare på angrepene, er Ranstorps analyse.

– Det er tydelig at planene om en større respons skjer i samråd med Iran, som støtter Hizbollah både økonomisk og logistisk, sier Ranstorp.

Tror ikke Iran ønsker regional krig

De israelske angrepene de siste dagene er på en skala vi aldri før har sett, bemerker forskeren, som har fulgt og kartlagt Hizbollah og konflikten i Midtøsten i 30 år.

Bekymringen om hvordan Iran vil reagere har også økt ettersom konflikten har tilspisset seg. Iran ønsker ikke en regional storkrig fordi det er en krig de vil tape, mener Ranstorp.

– De velger i stedet stedfortrederangrep. Da må andre grupper ta støtet, sier han.

Han viser til hendelsene i 1992 da Israel drepte Hassan Nasrallahs forgjenger Abbas al-Musawi. En måned senere eksploderte en bilbombe ved den israelske ambassaden i Argentinas hovedstad. Nye planer om å drepe og kidnappe israelere, både i og utenfor Israel, er mulig scenario framover, tror han.

Tror Israel neppe går inn med bakkestyrker

Ranstorp mener Israel kan komme til å fortsette med bombing av militære mål rettet mot rakettutskytingsramper og våpenlagre. Samtidig kan de fortsette med angrep mot nøkkelpersoner innen Hizbollah, fortsetter han.

– Et annet scenario, som ikke er så sannsynlig, er at Israel går inn i Libanon. De kan gjøre selektive inngrep for militære formål, men jeg tror ikke Israel ønsker å okkupere Libanon, sier han.

