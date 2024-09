Helene oppgradert til kategori 3-orkan

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Helene lå fortsatt over Mexicogolfen, om lag 315 kilometer sørvest for Tampa, da det amerikanske orkansenteret NHC oppgraderte den fra kategori 2 til 3 torsdag.

Orkanen ventes å treffe land i Big Bend-området nordvest i Florida torsdag kveld.

Uværet har på sin ferd mot Florida medført oversvømmelser, revet trær over ende og skapt strømbrudd på Cuba og Yucatán-halvøya i Mexico.

Når Helene treffer Florida kan vinden utløse bølger og stormflo med en høyde på opptil 6 meter langs den flate kysten.

– Alle langs Big Bend-kysten risikerer å stå overfor en potensielt katastrofal stormflo, slår NHC fast.

– Vi venter å kunne se en stormflo som står 4,5-6 meter over bakken. Det er det samme som opp til toppen av en toetasjes bygning. Igjen, et virkelig ulevelig scenario kommer til å utspille seg her langs denne delen av Florida-kysten, sier NHCs leder Mike Brennan.

