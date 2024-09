FTX-gründers ekskjæreste dømt til to års fengsel

Ellison er tidligere leder for Alameda Research, et krypto-hedgefond som ble kontrollert av Bankman-Fried. Bankman-Fried er dømt til 25 års fengsel for bedrageri for å ha stjålet 8 milliarder dollar fra kunder og investorer i kryptobørsen FTX. Han har anket dommen.

Myndighetene mener pengene ble brukt til å gjennomføre risikable investeringer, kjøpe luksusbolig, delta i en stjernespekket PR-kampanje og foreta store donasjoner til politiske og veldedige formål via Alameda Research. Bankman-Fried etablerte fondet i 2017, to år før han lanserte kryptobørsen FTX.

Ellison kunne fått hele 110 års fengsel for lovbruddene hun har erkjent straffskyld for, blant dem bedrageri. Både dommeren og påtalemyndigheten mener imidlertid at hun fortjener strafferabatt for å ha samarbeidet med de føderale etterforskerne, ha erkjent straffskyld og også vitnet mot Bankman-Fried.

Dommer Lewis Kaplan omtaler Ellisons samarbeid som «veldig utstrakt» og «bemerkelsesverdig». Fengselsstraff er likevel nødvendig fordi hun deltok i det som kan være «den største svindelen som noen gang er begått i dette landet og trolig noen andre steder». Hun er beordret til å møte i fengsel 7. november.

FTX var en av verdens mest populære kryptobørser før den kollapset i november 2022.

