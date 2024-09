Amerikanske myndigheter innleder sak mot Visa

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Myndighetene mener Visas forretningspraksis har medført milliarder av dollar i ekstra kostnader for amerikanske forbrukere og selskaper.

I saksdokumentene som er levert inn til en føderal domstol i New York tirsdag, hevdes det at Visas dominerende posisjon har hindret innovasjon i markedet for betalingsløsninger.

Det hevdes også at Visa straffer butikker og banker som ikke bruker Visas egen betalingsteknologi til å behandle debet-transaksjoner, selv om det finnes alternativer. Visa legger et ekstra gebyr på hver transaksjon som behandles i nettverket.

Ifølge det amerikanske justisdepartementet går 60 prosent av debet-transaksjonene i USA via Visas nettverk.

