Påtalemyndigheten: Mistenkte hadde notater om Trump

Det er funnet en håndskrevet liste over steder der Donald Trump var ventet å være på hvilke datoer, heter det i rettsdokumenter levert mandag.

I tillegg opplyser påtalemyndigheten at den mistenktes mobiltelefon ble registrert av mobilmaster nær Trumps golfbane og hans hjem i delstaten Florida gjentatte ganger fra 18. august til 15. september.

Et vitne skal også ha mottatt et brev fra den mistenkte flere måneder før det antatte attentatet med teksten «dette var et attentat mot Donald Trump», heter det i rettsdokumentene.

Den mistenkte, 58 år gamle Ryan Wesley Routh, er foreløpig siktet for brudd på de føderale våpenlovene. Han ble pågrepet 15. september etter at Secret Service oppdaget et skytevåpen som stakk ut av en busk ved golfbanen mens Trump spilte i West Palm Beach. Mistenkte avfyrte ingen skudd og hadde aldri Trump, som var rundt 400 meter unna, i siktet, ifølge myndighetene.

