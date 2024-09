Ukjent duo satt til å løse fransk budsjettfloke

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Lørdag avduket Barnier sin nye regjering og ga 33 år gamle Antoine Armand jobben med å lede finansdepartementet.

Barnier utnevnte også Laurent Saint Martin (39) til budsjettminister. Saint Martin ble satt direkte under hans ledelse i stedet for finansdepartementet, et brudd med tradisjonen i fransk politikk.

Duoen står overfor et stort press for å finne ut hvordan de kan tøyle landets budsjettunderskudd når det nærmer seg 6 prosent av nasjonalproduktet grunnet skatteunderskudd og høyere utgifter enn forutsett.

Selv om de mangler politisk tyngde, sier økonomer at de løper liten risiko for å sette president Emmanuel Macrons arv av skattekutt og næringslivsreformer i fare – hvis de kan få vedtatt 2025-budsjettet.

– Det er en måte å holde politisk kontinuitet på, de er trofaste og vil følge Emmanuel Macrons politiske linje, sier økonom Mathieu Plane ved OFCEs økonomitenketank.

Armand er en relativ politisk nybegynner, og har fungert som folkevalgt i Macrons parti siden 2022, mens Saint Martin bare har sittet én periode i nasjonalforsamlingen. Han klarte ikke å vinne en annen periode i 2022.

Det er fortsatt uklart hvem som vil ta ledelsen for å styre budsjettet for 2025 gjennom Frankrikes dypt splittede parlament. De kan forvente seg noen tøffe runder med opposisjonspartier som kan slå seg sammen og stemme gjennom et mistillitsforslag. Det kan felle Barniers regjering.

