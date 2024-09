Sri Lanka: Valgurnene stengt i første valg siden den økonomiske krisen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sittende president Ranil Wickremesinghe er ventet å få tøff konkurranse av Sajith Premadasa og Anura Kumara Dissanayake, til tross for at han har brakt ro til et land som var rammet av kaos.

– Jeg har tatt dette landet ut av konkurs. Jeg skal nå gi Sri Lanka en utviklet økonomi, et utviklet sosialt system og et utviklet politisk system, sa Wickremesinghe da han avla sin stemme.

Men som et krav i forbindelse med en redningspakke fra Det internasjonale pengefondet (IMF), måtte regjeringen øke momsen fra 15 prosent til 18 prosent, noe som har skapt misnøye på den lille øya med rundt 22 millioner innbyggere, hvorav rundt 17 millioner har stemmerett.

Marx-inspirerte Dissanayake er regnet som en knepen favoritt basert på meningsmålinger. 55-åringen har opparbeidet seg betydelig støtte med løfter om å endre øystatens politiske kultur, som han kaller korrupt.

Opposisjonsleder Premadasa er også ventet å gjøre et godt valg, og både han og Dissanayake har lovet å endre vilkårene i Sri Lankas redningspakke fra Det internasjonale pengefondet (IMF).

Rundt en time før valgurnene stengte klokken 16 lokal tid, var valgdeltakelsen på rundt 70 prosent. Endelige resultater fra valget er ventet søndag.

Fakta om Sri Lanka

* Øystat utenfor sørspissen av India.

* Tidligere britisk koloni, ble selvstendig i 1948.

* 22 millioner innbyggere.

* Rundt 75 prosent er singalesere, tamilene utgjør rundt 11 prosent.

* Tamilene fremmet i 1972 krav om sin egen stat nord på øya.

* Konflikten utviklet seg til full borgerkrig som krevde over 100.000 liv.

* Tamilenes opprør ble knust i 2009.

* Økonomisk krise og misnøye resulterte i 2022 i store protester som tvang president Gotabaya Rajapaksa til å flykte fra landet.

* Ranil Wickremesinghe har siden fungert som president.

* 21. september er det presidentvalg.

