Amerikansk soldat som hoppet av til Nord-Korea, er løslatt fra militærfengsel

King ble i en amerikansk militærdomstol fredag dømt til ett års fengsel for desertering etter å ha inngått en tilståelsesavtale.

– Men han ble løslatt rett etter domsavsigelsen fordi han allerede har sittet ett år i fengsel.

I tillegg til fengselsstraffen, ble Travis også dømt til degradering av militær rang, inndragelse av lønn samt øyeblikkelig avskjedigelse, opplyser advokaten hans.

I juli 2023 løp han over grensa til Nord-Korea under en privat utflukt mens han var stasjonert på en amerikansk base i Sør-Korea. Han ble værende i Nord-Korea i to måneder før myndighetene fikk avtalt en utlevering.

Flukten over grensa kom kort tid etter at han ble løslatt fra et sørkoreansk fengsel der han hadde sittet inne i nesten to måneder, anklaget for vold.

Les også: Anmeldelse: Judas drar i land en mørk og seig «Jesus Christ Superstar» (+)

Les også: Advarer Harris: – Hun ser ut til å gjemme seg (+)

Les også: Trygderettsadvokat: Disse AAP-fellene må du unngå (+)