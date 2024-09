Israel gransker angivelig uetisk opptreden av soldater

Hendelsene i byen Qabatiya ble sett av en journalist fra AP. Flere videoklipp AP har fått tilgang til, viser det samme. AP skriver at flere journalister var vitne til det som skjedde. Videoklipp på X viser angivelig de samme hendelsene, men i næropptak.

Det israelske militæret (IDF) sa fredag at hendelsen er alvorlig og at den ikke er i samsvar med IDFs verdier og de forventninger hæren har til sine soldater.

Hendelsen ble filmet, og videoklipp er spredd i sosiale medier. IDF har saken til behandling, heter det.

Sparket og dyttet

Videoene viser tre soldater som enten sparker eller kaster livløse palestinere ned fra flere hustak. Palestinerne ble drept under et israelsk angrep mot Jenin på Vestbredden torsdag.

I en video AP har sett, løfter tre soldater opp det som øyensynlig er en død person, drar bylten til kanten av taket, kikker ned på gaten der soldater venter, og vipper liket ut.

På et tilsluttende tak tar soldatene tak i et livløs kropp i armene og svinger den ut over kanten. I et tredje tilfelle sparker en soldat et lik over kanten av taket.

Omringet

Palestinsk kilder sier at sju personer ble drept, men Israel sier det var fire drepte. Palestinerne skal angivelig ha oppholdt seg på taket av et hus som var omringet av israelske soldater i utkanten av Jenin.

Israel var ute etter en person som skal ha gjemt seg i huset.