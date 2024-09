Trump kan lokke viktige velgere i møte med den polske presidenten

Delstaten Pennsylvania kan vippe hele det amerikanske presidentvalget, den ene eller den andre veien. Onsdag kommer det fram at et mulig møte mellom Trump og Duda er på trappene.

Den polske presidenten skal avduke et monument til Solidaritet-bevegelsen i Pennsylvania. Trump er også invitert til seremonien, men det er foreløpig uklart om han vil delta.

Et møte mellom de to kan sikre Trump potensielt svært viktige velgere med polsk-amerikansk bakgrunn. En talsperson for den polske regjeringen sa til Reuters at dersom Trump dukket opp ville det definitivt vært mulig å utveksle noen ord mellom de to.

Under presidentdebatten mellom visepresident Kamala Harris og Trump impliserte Harris at Trump ikke ville være en sterk forsvarer av Polen, om de ble angrepet av Russland. Påstanden har senere blitt benektet av Trump-kampanjen.

