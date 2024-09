Mistenkt attentatmann skal i bok ha oppfordret Iran til å ta livet av Trump

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Amerikansk politi identifiserte mandag den mistenkte gjerningsmannen som 58 år gamle Ryan Routh. På nett har han blant annet beskrevet seg som en person som bygger hjem for uteliggere i Hawaii, og rekrutterer soldater for å beskytte Ukraina mot Russland.

Mandag møtte 58-åringen i retten i West Palm Beach, der han ble siktet for brudd på to føderale våpenlover. Det kan bli aktuelt å utvide siktelsen etter hvert som etterforskningen fortsetter, skriver nyhetsbyrået AP. Myndighetene har foreløpig ikke oppgitt noe mistenkt motiv for det angivelige drapsforsøket.

Den mistenkte var i en periode tilhenger av Trump, så ble han full av motvilje. Den strakte seg så langt at han i en selvpublisert bok i 2023 skrev at det er «fritt fram for Iran å ta livet av Trump».

På dette tidspunktet omtalte han den tidligere presidenten som en «dust» og en «klovn», både for hans rolle i stormingen av Kongressen i januar 2021 og for å ha trukket USA ut av atomavtalen med Iran.

Sin del av skylden

Routh skrev at han en gang stemte på Trump og dermed må ta sin del av skylden for at «vi valgte et barn som var fullstendig ubegavet til vår neste president».

Den 58 år gamle Routh ble arrestert søndag kveld etter at han ifølge myndighetene hadde rettet en AK-47 med kikkertsikte i retning av Trump som spilte golf på en bane rundt 400 meter unna.

Den antatte gjerningspersonen ble oppdaget før han avfyrte skudd, men agenter fra Secret Service åpnet ild. Han kom seg unna, men ble pågrepet ubevæpnet i nabofylket Martin i Florida. På åstedet fant politiet, i tillegg til geværet, to ryggsekker, et sikte og et GoPro-kamera.

Avtrykk

Routh har etterlatt seg mengder av digitale fotavtrykk på nettet, i offentlig tilgjengelige dokumenter, og i tallrike intervjuer og videoklipp. Bildet som trår fram, er en mann med en kriminell fortid, masse sinne og utagerende oppførsel og skiftende politisk tilhørighet, skriver nyhetsbyrået AP.

Hans over 500 innlegg på X avdekker synspunkter fra venstre til høyre i politikken, og omfatter personer som Bernie Sanders, Tulsi Gabbard og Nikki Haley, så vel som Trump. Registrering av stemmekort viser at han senest brukte stemmeretten i primærvalget i Nord-Carolina i mars.

Den angivelige attentatmannen gjorde 19 små donasjoner på i alt 140 dollar til ActBlue, en politisk komité som støtter demokratiske kandidater. Tilbake i 2020, etter drapet på George Floyd, skrev han en tweet om at daværende president Trump kunne bli gjenvalgt ved gå etter politifolkene gjennom en presidentvedtak.

Surnet

De siste årene har øyensynlig forholdet til Trump surnet betraktelig, og nå gir han sin støtte til president Joe Biden og visepresident Kamala Harris, Demokratenes presidentkandidat.

– Demokratiet er på valg, og vi kan ikke tape, skrev han i april til støtte for Biden.

Routh har engasjert seg iherdig for Ukraina og har på nett forsøkt å samle inn penger og motivere frivillige til å dra til Kyiv og bidra i krigen.

– Kjemp og dø for å stanse aggresjonen. Enhver person skulle være opprørt over det som skjer, og bidratt på sin måte. Dette er kampen mellom det gode og det onde. Jeg skal kjempe og dø for Ukraina, skrev han i februar i 2023.

I 2018 flyttet Routh og sønnen til den lille byen Kaaawa på Hawaii for å starte en liten bedrift som bygger treskur for hjemløse.

