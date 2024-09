Arvestrid om Murdochs medieimperium skal avgjøres i retten

Murdoch, som i mars fylte 93 år, forsøker å endre vilkårene i familiens stiftelse for å sikre at hans aviser og kringkastingsnettverk forblir under kontroll av hans eldste sønn og utpekte arving, Lachlan Murdoch, ifølge New York Times, som har fått tilgang til et forseglet rettsdokument som beskriver arvestriden.

Med endringene ønsker familieoverhodet å hindre Lachlans tre søsken, Prudence, Elisabeth og James, som alle regnes som mer politisk moderate, fra å kunne overstyre eldstesønnen, som for øyeblikket leder Fox og sitter som styreleder i News Corp, som er to av Murdochs største selskaper. Begge eies og kontrolleres gjennom den nevnte familiestiftelsen.

I rettssaken, som går sin gang i Reno i Nevada, må Murdoch gjøre rede for hvordan de foreslåtte endringene i stiftelsen vil komme alle arvingene til gode.

– Han må bevise at disse endringene blir gjort med gode hensikter, sier advokat Shane Jasmine Young, som spesialiserer seg på formuesbestyrelse.

I stiftelsen er det blant annet lagt fram en plan for hvordan en eventuell overtakelse kan skje når Murdoch dør. Da vil de stemmeberettigede aksjene i alle hans selskaper overføres til hans fire eldste barn. Dermed kan tre av arvingene potensielt overstyre en fjerde, noe som kan føre til en lengre kamp om selskapenes fremtid senere.

