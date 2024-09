Kim Jong-un inspiserte anrikingsanlegg for uran

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I løpet av besøket ble Kim informert om produksjonen av kjernefysisk materiale som kan brukes i atomvåpen og la fram planer om å styrke landets kjernefysiske kapasitet, melder det statlige nyhetsbyrået KCNA. De gir ingen detaljer om når det skjedde eller hvor anlegget ligger.

Kim skal også ha vært til stede ved testing av en rakettoppskytingsrampe.

Ifølge Sør-Korea er dette første gang Nord-Korea har gått offentlig ut med opplysninger landets anrikingsanlegg. Gjenforeningsdepartementet i sør fordømmer meldingene fra nabolandet og sier Sør-Korea aldri vil akseptere nordkoreanske atomvåpen.

Ifølge fredsforskningsinstituttet Sipri i Stockholm, har Nord-Korea rundt 50 atomstridshoder, men det nøyaktige tallet er ikke kjent.

Tidligere i uken, sa Kim at han planlegger å øke atomvåpenarsenalet kraftig. Han anklaget også fiendtlige krefter for å ville angripe Nord-Korea med atomvåpen. Han la ikke fram noen beviser for påstanden og nevnte heller ingen spesifikke land.

