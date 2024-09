Dommer stanser abortforbud i North Dakota

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Loven som nå er satt til side, ble vedtatt i fjor i delstatsforsamlingen, der Republikanerne har flertall. Den forbyr abort, med unntak for voldtekt, incest og dersom det er alvorlig fare for mors helse.

Men selv der kvinnen har vært utsatt for voldtekt eller incest, tillater loven kun abort i de første seks ukene av svangerskapet.

Dommer Bruce Romanick kom med sin kjennelse etter at delstatens eneste abortklinikk gikk til sak. Klinikken har senere flyttet til nabostaten Minnesota, der abort er tillatt.

Romanick sier loven er «forvirrende og vag». Han sier den kan skremme leger fra å utføre aborter, selv i tilfeller der delstatens Høyesterett allerede har sagt at det foreligger en grunnleggende rett til abort for å beskytte kvinnens liv eller helse. Han sier også at den går på tvers av rettigheter nedfelt i delstatens grunnlov.

– Grunnloven garanterer alle, også kvinner, den grunnleggende retten til å ta medisinske avgjørelser som påvirker egen kropp og helse, i samråd med helsepersonell og uten innblanding fra myndighetene, sier dommeren.

Les også: Faktasjekkere: Konspirasjonsteorier og usannheter under TV-debatten

Kommentar: Harris besto testen (+)

Les også: USA-eksperter med knusende Trump-dom: – Sint og forfjamset (+)