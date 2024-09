Trump sier nei til ny debatt mot Harris

– Det blir ingen tredje debatt, skriver Trump på sin egen plattform.

Trump har deltatt i to presidentdebatter, en mot sittende president Joe Biden og en mot visepresident Kamala Harris, etter at hun tok over som kandidat.

Det var heller ikke planlagt noen tredje debatt, men begge sider skal ha fått tilbudet etter tirsdagens runde.

Harris skulle helst sett at de kunne møtes til en ny debatt.

– Vi skylder velgerne å ha en debatt til, sier hun etter Trumps uttalelse.

Den tidligere presidenten hevder at debatten var rigget i Harris' favør og at moderatorene var på lag med visepresidenten.

– De burde sparke alle på ABC Fake News. To lettvekter-ankere har skjemt ut hele selskapet, skrev Trump etter debatten.

Debatten ble fulgt av 61,7 millioner TV-seere, noe som var klart flere enn den skjebnesvangre debatten før sommeren, som førte til at Joe Biden måtte trekke seg.

Velgernes tale var klar i etterkant. Nesten to tredeler av de spurte i en CNN-måling mente at Harris gjorde best figur da de to barket sammen.

