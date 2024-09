Skogbrann under kontroll på Kreta – rundt 250 nordmenn ble evakuert

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Landsbyen ligger på nordvestsiden av den populære ferieøya, like vest for Chania. Landsjef Marie-Anne Zachrisson i Ving Norge sier til Dagbladet at de har tre hoteller i området med totalt 155 berørte gjester.

– De ble bedt om å forlate hotellene, sa Zachrisson til Dagbladet onsdag ettermiddag.

Til sammen var 400 turister fra tre norske reisebyråer rammet, og 250 av disse ble evakuert. Onsdag kveld fikk reisende med Apollo beskjed om at brannen var slukket, ifølge NRK.

Den lokale radiostasjonen ERT-Chania meldte om tykk røyk som førte til evakueringen.

Myndighetene jobber med å finne årsaken til brannen. Brannfaren er stor i hele Hellas og kommer til å være det i flere uker til, til tross for kraftig regn i enkelte områder.