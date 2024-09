EU frykter at Vestbredden blir nytt Gaza

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Voldelige hendelser mellom palestinere og israelske bosettere på Vestbredden er kraftig trappet opp siden Hamas angrep Israel 7. oktober i fjor og utløste krigen i Gaza.

På et ministermøte i Den arabiske liga i Kairo tirsdag sa Borrell at Israel åpner en ny front med det klare formål å gjøre Vestbredden til et nytt Gaza, ved å «undergrave legitimiteten til den palestinske selvstyremyndigheten og provosere til gjengjeldelse».

Han la til at Israel heller ikke viker unna å hevde at den eneste måten å skape fred på, er å annektere Vestbredden og Gaza, det vil si innlemme dem i Israel.

Han anklaget «radikale medlemmer» av den israelske regjeringen for å prøve å gjøre en framtidig palestinsk stat umulig etter at statsminister Benjamin Netanyahu og andre regjeringsmedlemmer har kalt en tostatsløsning en trussel mot Israel.

– Uten at det handles nå, blir Vestbredden et nytt Gaza, og Gaza blir en ny Vestbredden siden bosetterorganisasjoner nå planlegger nye bosetninger i Gaza, sa Borrell.

Bosetterangrep på palestinere på Vestbredden nådde nye rekorder i 2023, samtidig som regjeringen har gitt rekordmange tillatelser til å bygge nye bosetninger.

700.000 israelere bor nå på den okkuperte Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem, i bosetninger som det internasjonale samfunnet sier er ulovlige, side om side med 3 millioner palestinere.

Siden Gazakrigen startet, er 662 palestinere på Vestbredden drept av bosettere eller soldater, ifølge palestinske helsemyndigheter. Minst 23 israelere, inkludert soldater, er drept i samme tidsrom, ifølge israelske myndigheter.

