USA hevder Iran forsyner Russland med raketter

– Denne utviklingen truer europeisk sikkerhet, sa USAs utenriksminister Antony Blinken under et besøk i Storbritannia tirsdag.

– Russland har nå mottatt leveranser av ballistiske missiler og kommer sannsynligvis i løpet få uker til å bruke disse mot ukrainerne, sa han.

Uttalelsene kommer mens Blinken og hans britiske kollega, utenriksminister David Lammy, forbereder sitt besøk til Ukraina onsdag.

Iran avviser

Rakettene det er snakk om, har en rekkevidde på 120 kilometer og vil i så fall gjøre Russland i stand til å gjennomføre angrep mot Ukraina fra områder som ligger lenger unna fronten.

En talsmann for iransk UD avviser anklagen fra USA og nekter for at landet har levert slike raketter til Russland.

Nasser Kanaani sier anklagene er politisk motiverte og at de kommer fra land som selv er part i krigen.

Nye sanksjoner

USA innfører nå nye sanksjoner mot Iran, og det samme gjør Storbritannia, Tyskland og Frankrike. De europeiske landene innfører sanksjoner som retter seg mot Irans lufttransport.

– Vi innfører umiddelbare tiltak for å stanse våre bilaterale avtaler om lufttransport med Iran, heter det i en uttalelse fra Storbritannia, Tyskland og Frankrike.

De tre landene legger til at de også jobber med å innføre sanksjoner mot landets nasjonale flyselskap Iran Air.