Russland: Tre flyplasser stengt under ukrainsk droneangrep

Flyplassene Domodedovo, Zjukovskij, og Vnukovo ble stengt av sikkerhetsårsaker, skriver Russlands luftfartsmyndigheter i en uttalelse.

Det er uklart akkurat når flyplassene stengte, men rundt klokken 8 lokal tid melder luftfartsmyndighetene at de er åpnet igjen.

I en uttalelse hevder Russlands forsvarsdepartement at luftforsvaret skjøt ned 144 ukrainske droner i løpet av natta, inkludert 20 over hovedstaden Moskva.

I tillegg skal over 72 droner ha blitt skutt ned over Brjansk-regionen, 14 over Kursk-regionen og 13 over Tula-regionen, mens ytterligere 25 skal ha blitt skutt ned over fem andre deler av landet.

Kvinne drept

Ifølge guvernør Andrej Vorobyn i Moskva-regionen, ble en kvinne drept i angrepet. I tillegg ble en sivilist såret, skriver han på Telegram.

På samme plattform sier Moskva-ordfører Sergej Sobjanin at det begynte å brenne i ellevte og tolvte etasje i en boligblokk i Ramenskoje i hovedstadsregionen i forbindelse med angrepet.

Russiske myndigheter hevdet tidligere at minst sju ukrainske droner på vei mot Moskva ble skutt ned. Dronene ble ødelagt i distriktene Ljubertsij og Ramenskoje og over byen Podolsk, ifølge Sobjanin. Alle stedene ligger i Moskva-regionen. Podolsk er snaut fire mil sør for Kreml.

Ukraina har ikke kommentert

Også i Lipetsk-regionen, flere hundre kilometer sør for Moskva, ble flere droner skutt ned, ifølge guvernør Igor Artamonov. Det er ikke meldt om personskader eller materielle skader i disse regionene.

Reuters sier de ikke har kunnet bekrefte meldingene fra russiske myndigheter. Ukraina har foreløpig ikke kommentert saken.

