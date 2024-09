Australia vil innføre aldersgrense for sosiale medier

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I løpet av året vil regjeringen legge fram et lovforslag som skal holde barn unna sosiale medier, sier statsminister Anthony Albanese, som mener sosiale medier har en svært negativ effekt på unge mennesker.

Det er ikke bestemt hva aldersgrensen for å bruke Facebook, Instagram, Tiktok og lignende tjenester kommer til å bli, men det er ventet at den vil ligge et sted mellom 14 og 16 år, sier statsministeren.

I løpet av de nærmeste månedene skal myndighetene teste aldersverifisering, og så skal lovforslaget komme innen året er omme.

– Jeg vil få barna vekk fra enhetene sine og ut på fotballbaner, tennisbaner og i svømmebasseng. Vi vil at de skal ha ekte opplevelser med ekte mennesker, fordi vi vet at sosiale medier forårsaker sosiale skader, sier han i et intervju med kringkasteren ABC.

I en rekke intervjuer om planen om å innføre en aldersgrense har Albanese sagt at han vil foretrekke å sperre sosiale medier for barn under 16 år.

