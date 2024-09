I praksis dødt løp mellom Harris og Trump på måling

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Donald Trump får 48 prosents oppslutning blant sannsynlige velgere på målingen, som er utført av New York Times og Siena College. Kamala Harris lander på 47 prosent. Blant alle registrerte velgere ligger Trump på 48, mot Harris’ 46. Feilmarginen er imidlertid 2,8 prosentpoeng, og målingen gir dermed ikke noe klart svar på hvem som leder i øyeblikket.

Det som kan være en større utfordring for Harris, er at bare 71 prosent sier de vet det de trenger å vite om henne. Hele 90 prosent sier de har tilstrekkelig informasjon om Trump til å gjøre seg opp en mening om ham.

Målingen ble publisert to døgn før de to presidentkandidatene møtes til sin første TV-sendte debatt. Den går på TV-kanalen ABC tirsdag – klokken 3 natt til onsdag norsk tid.

En måling YouGov har gjort for CBS News i tre viktige vippestater viser også at det er svært jevnt, og at avstanden er mindre enn feilmarginene. Den målingen gir Harris en oppslutning på 50, 50 og 51 prosent i henholdsvis Michigan, Pennsylvania og Wisconsin. Trump får 49, 50 og 49 prosent i de tre delstatene. I denne målingen er feilmarginen på 3,4-4,0 prosentpoeng.

Les også: Avgjørelsen som kan felle Harris: – Jeg ble overrasket (+)

Les også: John Bolton til Dagsavisen: – Det er ikke en tom trussel (+)

Les også: Mener Trump kan ha valgt feil visepresidentkandidat (+)