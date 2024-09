Romfartøyet Starliner er tilbake på jorda

Fartøyet forlot ISS like etter midnatt natt til lørdag norsk tid, og landet i ørkenen i New Mexico like etter klokken 6. Ferden hjem gikk tilsynelatende for seg uten problemer.

På grunn av flere tekniske problemer lot Nasa de to astronautene Butch Wilmore og Suni Williams, som var om bord under oppskytningen av Starliner i juni, bli igjen på romstasjonen.

De skal hentes hjem med et av Space Xs romfartøy tidlig neste år, til tross for at turen egentlig bare skulle vare i åtte dager.

Astronautene forlot jorda 5. juni, men i løpet av de første 24 timene sviktet fem av de 28 framdriftsenhetene om bord. Det oppsto også flere lekkasjer av helium, som brukes i framdriftssystemet.

Nå er de ikke ventet hjem før februar.

At oppdraget med å sørge for hjemturen går til den argeste konkurrenten i romfartsindustrien, gnir salt i såret for kriserammede Boeing. Kvalitetsproblemer i produksjonen av passasjerfly, selskapets viktigste produkt, har i flere år preget den amerikanske luftfartskjempen.