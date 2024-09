Palestinsk nyhetsbyrå: Israelske styrker trekker seg ut av Jenin

Det israelske militæret (IDF) har ikke bekreftet meldingen.

IDF innledet onsdag forrige uke en stor offensiv nord på Vestbredden. Minst 30 mennesker er drept, både militante og sivile, de fleste i Jenin, ifølge helsemyndighetene på Vestbredden.

I tillegg er minst én israelsk soldat blitt drept.

Så sent som natt til torsdag ble fem palestinere drept i et israelsk angrep mot en bil i nærheten av Tubas, som ligger drøyt to mil unna Jenin, ifølge Palestinske Røde Halvmåne. IDF sier at israelske fly gjennomførte tre «målrettede angrep på væpnede terrorister i Tubas-området».

Volden har tiltatt på Vestbredden siden krigen brøt ut på Gazastripen i fjor. Ifølge en AFP-opptelling basert på tall fra palestinske myndigheter har minst 670 palestinere blitt drept av israelske styrker og bosettere på Vestbredden siden Hamas-angrepet 7. oktober.

