Amerikansk aktivist og 13-årig palestiner skutt og drept på Vestbredden

Tyrkia fordømmer drapet på Aysenur Ezgi Eygi og sier hun ble drept av israelske okkupasjonssoldater. Også to demonstranter som AP har snakket med, sier de var vitne til at de israelske soldatene drepte 26-åringen.

Det palestinske nyhetsbyrået Wafa skriver at kvinnen ble skutt i hodet av israelske styrker under en demonstrasjon mot israelske bosetninger i Beita sør for Nablus. I tillegg til den drepte kvinnen skal en ung palestinsk mann ha blitt brakt til sykehus med lettere skader.

IDF undersøker

FNs menneskerettighetskontor sier israelske styrker skjøt 26-åringen i hodet mens hun deltok i en fredelig demonstrasjon mot bosetninger.

Den israelske hæren (IDF) erkjenner å ha åpent ild under demonstrasjonen og sier skuddene var rettet mot noen som kastet stein mot soldater. Hæren sier de «undersøker meldinger om at en utenlandsk statsborger ble drept» som et resultat av skytingen.

USA beklager

USAs utenriksdepartement kaller Eygis dødsfall for tragisk og sier de er i ferd med å innhente mer informasjon om hendelsen. Utenriksminister Antony Blinken sier han beklager dødsfallet dypt og at USA skal «gjøre det som trengs».

– En amerikansk solidaritetsaktivist ankom sykehuset med skuddskader i hodet, og vi erklærte hennes martyrdød rundt klokka 14.30, sier sjef Fouad Nafaa for Rafidia-sykehuset i Nablus til AFP.

ISM: 17 demonstranter drept siden 2020

Eygi var medlem av den propalestinske organisasjonen International Solidarity Movement (ISM). Hun var i Beita for å delta i den ukentlige demonstrasjonen der mot israelske bosetninger, opplyser ISMs medgrunnlegger Neta Golan.

26-åringen er den 18. demonstranten som blir drept i Beita siden 2020, ifølge ISM. Aktivistene sier de demonstrerte fredelig sammen med palestinere mot den ulovlige bosetningen Evyatar da den israelske hæren begynte å avfyre tåregass og deretter skjøt med skarp ammunisjon.

13-åring drept

Fredag ble også ei 13 år gammel jente skutt og drept av israelske soldater i landsbyen Qaryut sør for Nablus, ifølge det palestinske helsedepartementet. Den israelske hæren (IDF) sier de gransker hendelsen fredag kveld. Ifølge palestinske medier gikk israelske bosettere inn i den palestinske landsbyen Qaryut sør for Nablus og begynte å angripe bolighus.

Sammenstøt brøt ut mellom bosetterne og innbyggerne, og den israelske hæren grep inn og løsnet skudd. Bana Amjad Bakr skal ha vært på rommet sitt med søstrene sine da hun ble truffet av et skudd i brystet, melder det palestinske nyhetsbyrået Wafa, som har snakket med faren.

Ulovlige bosetninger

Over 660 palestinere er drept i angrep fra israelske soldater og bosettere på Vestbredden siden Gaza-krigen brøt ut i oktober, ifølge helsedepartementet. I samme periode er 23 israelere drept i angrep fra palestinere i det okkuperte territoriet, ifølge israelske myndigheter.

Bosetningene på den okkuperte Vestbredden og i Øst-Jerusalem huser i dag rundt 700.000 israelere og er opprettet i strid med den fjerde Genevekonvensjonen.

FNs sikkerhetsråd vedtok 23. desember 2016 en resolusjon som slår fast at bosetningene og utpostene er ulovlige, og at all byggeaktivitet i dem straks må stanse.

ISM-aktivister drept i Gaza

Eygi er den tredje ISM-aktivisten som blir drept siden 2000. Gruppas medlemmer stiller seg ofte mellom israelske soldater og palestinere for å prøve å hindre at den israelske hæren rykker inn mot demonstrantene. Amerikanske Rachel Corrie og britiske Tom Hurndall, som ble drept av israelske styrker i Gaza våren 2003, var begge ISM-aktivister.

Beita har en lang tradisjon for motstand mot okkupasjonen, og palestinere i landsbyen er gjentatte ganger blitt utsatt for angrep fra israelske bosettere. I juli skal en annen amerikansk statsborger ha blitt skutt i beinet av israelske styrker mens han forsøkte å løpe unna skudd og tåregass under en demonstrasjon i Beita