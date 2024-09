Harris om skoleskytingen i Georgia: – En meningsløs tragedie

– Det er hårreisende at foreldre i landet vårt må sende barna sine til skolen og bekymre seg for om de kommer hjem eller ikke, sier Harris på et valgmøte i New Hampshire.

– Vi må stanse dette. Det trenger ikke å være slik, sier hun videre.

Onsdag ble fire personer drept og ni såret i en skyting i Winder i Georgia, drøyt 100 kilometer nordøst for storbyen Atlanta.

– Barn på skolen burde ikke bruke energi på å være bekymret for om en skytter skal komme inn i klasserommet, sier presidentkandidaten.

Les også: Fire drept og 30 såret i skoleskyting i USA

Les også: Trump om Georgia-skyting: Mitt hjerte går ut til ofrene og de pårørende

Les også: Eks-republikanere saboterer Trump – vil heller ha Harris