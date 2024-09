Venezuelansk domstol utsteder arrestordre på opposisjonskandidat

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

González anklages av statsadvokatens kontor for oppfordring til opprør, dokumentfalsk og for ikke å ha møtt fram for å vitne om nettsiden til opposisjonen som offentliggjorde detaljerte valgresultater.

Myndighetene etterforsker nettsiden for å «undergrave» landets valgmyndigheter, høyesterett og valgkommisjonen, som har erklært president Nicolás Maduro som vinner av valget.

Både høyesteretten og valgkommisjonen er utpekt av regimet, og de har nektet å offentliggjøre resultatene fra valglokalene. Opposisjonen har imidlertid offentliggjort resultater fra et stort antall valglokaler som viser at González vant en overveldende seier.

González unnlot å møte fram for å vitne om nettsiden fordi han fryktet å bli arrestert. Han har ligget i skjul siden valget.

Justisminister Tarek Saab har også innledet etterforskning av opposisjonslederen Maria Corina Machado, som ikke fikk stille til valg, og som også ligger i skjul.

Siden valget er minst 27 mennesker drept og over 2400 pågrepet for å ha deltatt i demonstrasjoner mot regimet.

USA, EU og et stort antall latinamerikanske land, inkludert allierte av Maduro, vil ikke anerkjenne Maduros seier før resultatene offentliggjøres, og både FN og Cartersenteret, som var observatør i juli, sier at valget var preget av uregelmessigheter og ikke kan anerkjennes før resultatene foreligger.

Nyhetsbyrået AP har gjennomgått et stort antall resultater fra valglokalene som opposisjonen fikk tak i, og sier de tyder på at González vant en klar seier.

Les også: Spår tap for Donald Trump: – Folk er lei av løgnene (+)

Les også: – Dette er knusende for Vladimir Putin