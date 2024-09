Alijevs parti vant som ventet i Aserbajdsjan

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge den nasjonale valgkommisjonen ligger partiet til Aserbajdsjans mangeårige president Ilham Alijev an til å få 68 av de 125 setene i nasjonalforsamlingen.

Det er i så fall én mindre enn i den avtroppende nasjonalforsamlingen, men likevel et komfortabelt flertall.

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) er ikke imponert over måten valget ble avviklet på og konkluderer med at det var alt annet enn demokratisk.

Knappe 2 millioner stemmeberettigede deltok i valget, og deltakelsen endte dermed på 37,3 prosent, ifølge valgkommisjonen.

Søndagens parlamentsvalg var det første siden Aserbajdsjan erobret utbryterregionen Nagorno-Karabakh fra Armenia i fjor høst.

Krigen utløste masseflukt av etniske armenere fra området, og Armenia anklager Aserbajdsjan for etnisk rensing.

Valget ble framskutt for å ha en ny nasjonalforsamling på plass før Aserbajdsjan skal være vertskap for FNs klimatoppmøte COP29 i oktober-november.

