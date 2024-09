Harris: Trump vanhelliget militær gravplass

Hun kaller ekspresidentens besøk for et politisk stunt.

Trump var med på en seremoni der det ble lagt ned kranser til minne for de 13 amerikanske soldatene som ble drept i forbindelse med USA og Natos uttrekking fra Afghanistan i 2021.

Trump besøkte også seksjon 60 av gravplassen, som militæret anser som svært viktig. Føderale lover og også Pentagons retningslinjer forbyr politisk aktivitet der, men Trump-kampanjen publiserte likevel en Tiktok-video fra gravplassen.

– På et høytidelig sted, et sted der vi kommer sammen for å æres amerikanske helter som har ofret alt i nasjonens tjeneste. Det er ikke et sted for politikk, skriver Harris på X.

– For å være tydelig: Den tidligere respekten utviste mangel på respekt for hellig grunn, kun for å gjøre et politisk stunt, skriver hun videre.

Trumps besøk ble møtt med kritikk fra noen veteraner og slektninger av soldater. Militæret forsvarte fredag en ansatt ved gravplassen som ble dyttet til side ved seksjon 60, og sa at hun oppførte seg profesjonelt og ble urettferdig behandlet.

På en tale fredag hevdet Trump at det var familiemedlemmer av soldater som døde i Afghanistan, som ba ham om å besøke gravplassen.

I sosiale medier har han publisert en video der slektninger av minst sju av de 13 som ble drept, forsvarer handlingene hans. Mange av dem henvender seg direkte til Harris og sår tvil om hennes støtte til militærfamilier.

