Kennedy skal jobbe for Trump

Dette er en gruppe som skal hjelpe Trump med å utpeke regjeringsmedlemmer dersom han vinner høstens presidentvalg.

I et intervju på meldingstjenesten X sier Kennedy at han er blitt bedt om å delta i teamet, ifølge The New York Times.

Tulsi Gabbard, som var Kennedys visepresidentkandidat, har fått samme forespørsel. En av Trumps rådgivere, Brian Hughes, bekrefter opplysningene.

Både Kennedy og Gabbard har tidligere tilhørt venstrefløyen i Det demokratiske partiet. Som presidentkandidat markerte imidlertid Kennedy seg blant annet som vaksineskeptiker.

Så sent som for fire måneder siden hevdet Trump at Kennedy var en «venstreradikal galning».

I forrige uke kunngjorde Kennedy at han stanset sin valgkamp og i stedet ville støtte Trump.

