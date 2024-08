Masseflukt etter nye israelske evakueringsordre

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

De israelske angrepene ser ut til å fortsette for fullt, og FN har fordømt nok et angrep på en skole som ble brukt som tilfluktssted for internt fordrevne.

Ordrene som Israel utstedt for deler av Khan Younis og Deir al-Balah onsdag påvirker 115 ulike steder med over 150.000 mennesker, opplyser Stephane Dujarric, talsperson for FNs generalsekretær.

Prekær vannmangel

I Deir al-Balah har vanntilførselen minsket med 70 prosent, og det er også kritisk mangel på hygieneprodukter, ifølge en uttalelse fra Dujarric onsdag.

Så langt i august har Israel utstedt evakueringsordre som omfatter en kvart million mennesker, viser FNs oversikt.

Ifølge FN er 90 prosent av Gazas over 2 millioner innbyggere drevet på flukt siden krigen startet 7. oktober, mange av dem gang på gang. Områdene de er stuet sammen på blir stadig trangere, og FN har allerede fastslått at det ikke lenger finnes noen trygge områder for sivilbefolkningen i det palestinske området.

Over 20 drept

Torsdag morgen meldte det palestinske nyhetsbyrået Wafa at elleve personer er drept i et israelsk angrep mot en boligbygning i byen Beit Lahiya, nord på Gazastripen. Angrepet skjedde tidlig torsdag, ifølge Wafa.

Et tjuetall mennesker er meldt drept i israelske angrep onsdag og torsdag. Ni av de drepte ble brakt til Nasser-sykehuset i Khan Younis i sør, blant dem en kvinne og et barn, mens al-Aqsa-sykehuset i Deir al-Balah tok imot åtte lik. Opplysningene kommer fra ansatte ved sykehusene, samt en journalist fra det amerikanske nyhetsbyrået AP, som har telt likene.

Les også: Gazas søvnløse netter: – Barna mine er redde for å sovne

Les også: Videoer sirkulerte av hvite menn som angrep fargede mennesker

Les også: Tror Trump kommer til å angre: – En historisk tabbe (+)