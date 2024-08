Biden talte til kokende landsmøtesal

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

«Vi elsker Joe», runget det utover salen, der partifellene hadde fått utdelt plakater med dette påskrevet.

Joe Biden ble introdusert av datteren Ashley, og kona Jill talte også til landsmøtet.

Familien

– Faren min pleide å si at familien er starten, midten og slutten. Jeg elsker dere alle. Og Amerika, jeg elsker deg, sa den avtroppende presidenten.

Han gikk også til angrep mot Donald Trump – og viste til drapsraten i USA gikk opp med 30 prosent under hans presidenttid.

– Nå faller kriminaliteten raskere enn noen gang i historien. Voldelig kriminalitet har falt til det laveste nivået på over 50 år. Og kriminaliteten vil fortsette å falle når vi setter inn en aktor i Det ovale kontor istedenfor en dømt lovbryter, sa Biden, med henvisning til Harris' tidligere jobb.

En times tale

På slutten av den rundt en time lange talen fikk Biden en klem av Harris.

– Jeg lover at jeg kommer til å være den beste frivillige for valgkampen til Harris og Walz, sa Biden.

Kamala Harris dukket overraskende opp på scenen tidligere på kvelden under første dag av landsmøtet. Hun takket Biden.

– Joe, vi takker deg for ditt historiske lederskap, din livslange tjeneste for nasjonen og for alt du fortsetter å gjøre. Vi er evig takknemlige overfor deg, sa Harris.

Les også: Tidligere Trump-rådgiver til Dagsavisen: – Han likte å være den store fyren i rommet (+)

Les også: Ute med boka «Hvit makt»: – Trump vant i 2016 fordi han appellerte til rasistene (+)

Les også: Trump med falsk påstand om Swift-støtte