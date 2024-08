Putin-rådgiver anklager Vesten for å hjelpe Ukraina med å angripe Russland

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I et intervju med avisen Izvestia påstår Patrusjev at USAs uttalelser om at de ikke var involvert i angrepet er usanne.

– Operasjonen i Kursk-regionen ble planlagt ved hjelp av Nato og vestlige spesialtjenester, hevder Patrusjev.

– Uttalelsene fra USAs ledelse om at de ikke var involvert i Ukrainas forbrytelser i Kursk er ikke sanne. Uten deres deltakelse og direkte støtte ville ikke Ukraina ha våget seg inn på russisk territorium, sier han.

Det hvite hus har på sin side nektet for at USA er involvert i offensiven og sagt at Ukraina heller ikke varslet dem om planene sine.

Russlands forsvarsdepartement har publisert videoopptak som viser amerikanske våpen på russisk territorium i Kursk. USA gir mye våpenstøtte til Ukrainas militære.

Les også: Zelenskyj: Sudzja under ukrainsk kontroll

Les også: Russland-ekspert: – Dette er ydmykende for Vladimir Putin